Das war eine richtig große Meldung vor zwei Wochen: Der internationale Kundenverband WFA arbeitet zusammen mit Google und Facebook an einem. Steht der seit Jahren so innig ersehnte Durchbruch jetzt unmittelbar bevor - oder droht im Gegenteil eine Entwicklung, die in die völlig falsche Richtung geht? HORIZONT Online sprach mit den beiden Männern, die von deutscher Seite das Mega-Projekt federführend begleiten: Norman Wagner und Joachim Schütz vom OWM.