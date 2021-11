Den Anfang macht dabei Basketball-Nationalspieler Paul Zipser, der im Juni dieses Jahres wegen einer plötzlichen Hirnblutung notoperiert werden musste. Aktuell arbeitet der 27-Jährige an seinem Comeback. Im Siemens-Video berichtet er, wie ihn die Fürsorge von Familie, Verein und Fans motiviert: "Das sind ganz viele Sachen, die dich spüren lassen: Okay, da sind ganz viele Leute, die sich dafür interessieren, wie es weitergeht und hoffen, dass alles gut verläuft", so Zipser in dem Clip. "Was ich damals für Nachrichten bekommen habe, das war schon etwas Besonderes."Auch wenn nicht immer ein medizinisches Drama hinter den Geschichten der Overcome-Kampagne steht: Ähnlich emotional wie beim Auftakt mit Zipser dürfte es weitergehen. Denn angekündigt sind weitere Geschichten, die von Verletzungen, Fehlentscheidungen, Rassismus, Ausgrenzung, mentalem Druck oder dem plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen erzählen.

Die "Out of the Dark"-Mechanik sorgt dafür, dass man sich ganz auf die Protagonisten und ihre Worte konzentrieren kann. So kann man die Videos zunächst auch nur in einer dunklen Umgebung anschauen, die Kampagnen-Website fragt dafür nach dem Zugriff auf die Kamerasensoren von Laptop und Smartphone.Die weiteren Folgen stellen Kim Krämer (FC Bayern Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung und Vorsitzender des Rollwagerl 93 e.V.), Alphonso Davies, Lucas Hernándenz, Dayot Upamecano (alle Spieler des FC Bayern München), FC Bayern Chef-Trainer Julian Nagelsmann sowie Lina Magull (Spielerin des FC Bayern München) in den Mittelpunkt. Zu sehen sind die Videos auf der eigens eingerichteten Landing-Page, den Kanälen des FC Bayern München sowie in den sozialen Netzwerken. Für Konzeption und Produktion zeichnet die Agenturverantwortlich.