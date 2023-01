Revolution Race dürfte die Welle freuen. Die schwedische Outdoormarke will hierzulande bekannter werden und weiterwachsen. Und hat sich deshalb Lahm als Markenbotschafter an Bord geholt. Gemeinsam wollen die beiden Partner die Menschen dazu animieren, sich mehr zu bewegen und öfters an die frische Luft zu gehen.

Im dichtbesiedelten Outdoormarkt gehört Revolution Race zu den Herausforderern. Pernilla Nyrensten hat das Unternehmen 2013 zusammen mit Niclas Nyrensten als D2C-Online Händler gegründet, spezialisiert auf Outdoor- und Funktionskleidung. Mittlerweile ist die Firma in 35 Märkten aktiv. 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 127 Millionen Euro, der größte Teil stammt dabei aus Deutschland. "Als Führungspersönlichkeit und Mannschaftskapitän sowie als Gründer der eigens nach ihm benannten Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sport inspiriert Philipp Lahm täglich viele Menschen darin, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wie Revolution Race will auch Philipp Lahm die Menschen zu einem aktiveren Lebensstil begeistern, nicht zuletzt durch mehr Zeit in der Natur. Philipp Lahm ist als Person ein perfekter Botschafter für uns", sagt Paul Fischbein, seit dem vergangenen Sommer CEO von Revolution Race.Bereits in der Vergangenheit hatte das Unternehmen auf Markengesichter gesetzt, vor allem auf Kooperationen mit Influencern wie dem Youtuber. Mit Lahm will die Marke einen neuen Impuls setzen.