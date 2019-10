Bei seinem neuen Arbeitgeber verantwortet Sönnichsen die Entwicklung und Umsetzung der Brand-Marketing-Strategie für Europa. Ziel ist es, die US-Marke in Deutschland und Europa bekannter zu machen und als Ausstatter für ambitionierte Outdoor- und Bergsportler zu positionieren. Zum Aufgabenbereich des neuen Verantwortlichen gehören dabei Content- und Kampagnenmanagement, Sponsoring, Events sowie Marken- und PR-Kooperationen. Er berichtet an Jan Schapmann, Commercial Director von Marmot für die EMEA-Region.Bevor Sönnichsen 2014 zu Bauerfeind kam, arbeitete er für Hugo Boss, Red Bull sowie als Leiter Marketing & Vertrieb der Fußball-Bundesliga in Österreich. "Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung ist er genau der Richtige, um für die Marke in Europa Verantwortung zu übernehmen", sagt Schapmann. Marmot gehört zum US-Konzern Newell Brands, der unter anderem Konsumgüter und Haushaltswaren herstellt und vertreibt. Marmot Mountain Europe mit Sitz in Hattersheim bei Frankfurt erzielte im Jahr 2017 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) Umsatzerlöse in Höhe von 26 Millionen Euro. hor