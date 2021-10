© The North Face Die US-Pop-Rock-Performerinnen von HAIM kooperieren mit The North Face zum Kampagnenstart.

Für Outdoor-Fans, die sich gegen die Tücken der Natur schützen, sind Jacken von The North Face seit mehr als 55 Jahren treue Begleiter. In seiner aktuellen Herbstkampagne will der Spezialist für Sport- und Outdoor-Kleidung die vielen Erlebnisse in Erinnerung rufen, die sich dahinter verbergen. Das Motto: "Das ist mehr als eine Jacke". Mit einem emotionalen Spot und einer damit verknüpften Museumsaktion wird aus der Werbung geradezu ein Kunstwerk.