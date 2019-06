© Coca-Cola

Die Kampagne wurde von Publicis in Italien entwickelt

© Coca-Cola

Die Motive der Kampagne sind in Mittel- und Osteuropa zu sehen

McDonald's - Next Exit - Follow the Arches

Bei Publicis in Italien zeichnen Bruno Bertelli (

Seit 1969 ergänzt der "Dynamic Ribbon" - die Welle unter der Wortmarke - das weltbekannte Coca-Cola-Logo. Seit einer kurzen Pause in den 1990er Jahren ist die Schleife fester Bestandteil des Logos. Jetzt wird der geschwungenen Schleife eine besondere Ehre zuteil: Denn sie steht im Mittelpunkt einer Outdoor-Kampagne, die das Unternehmen in Mittel- und Osteuropa gestartet hat.Die Mechanik des Auftritts ist schnell erklärt: Auf den ganz im Coca-Cola-Rot gehaltenen Motiven ist der "Dynamic Ribbon" zu sehen, dessen Ende als Hand gestaltet ist, die in die Richtung von direkt neben oder unter den Plakaten aufgestellten Abfalleimern zur Mülltrennung zeigt. Die Botschaft der Marke auf den Motiven: "Open, Taste, Recycle with us."Wie Coca-Cola mitteilt, basiert die Kampagnenidee auf Studien, denen zufolge die korrekte Mülltrennung um 141 Prozent ansteigt, wenn die richtigen Abfalleimer leichter für die Menschen zu finden sind. Dazu hat das Unternehmen die Motive strategisch und Location-basiert so plaziert, dass möglichst viele Passanten die Mülleimer wahrnehmen. Zudem ist die Kampagne auf dem mehrwöchigen bulgarischen Musikfestival Happy Energy Tour zu sehen, bei dem Coca-Cola Hauptsponsor ist. Im vergangenen Jahr waren über 200.000 Besucher bei der Festivaltour durch mehrere Städte dabei.Coca-Cola ist freilich nicht die erste Marke, die ihr ikonisches Logo im Rahmen einer OOH-Kampagne abwandelt und so für Aufsehen sorgt. Erst im vergangenen Jahr räumten McDonald's und die Kreativagentur Cossette aus Kanada für eine ganz ähnliche Kampagne bei den Cannes Lions den Outdoor-Grand-Prix ab. Damals zeigten auf den Motiven jeweils ein Ausschnitt des goldenen "M" in die Richtung, in der sich die nächste Filiale des Fastfood-Riesen befand (siehe unten).Global CCO Publicis Communication Worldwide),(CCO),(Regional Creative Directors),(Art Director),(Copywriter) sowie(Illustrator) verantwortlich. tt