In Berlin soll Saft die Sinne wiederbeleben.

Die Idee der regionalisierten Ansprache ist dabei nicht gerade neu, gerade im Lebensmittelbereich werben viele Hersteller schon seit Jahren immer wieder mit an den Dialekt angepassten oder sprachlichen Eigenheiten einer Region. Anzunehmen, dass Valensina mit der etwas frecheren Kampagnenvariante das Ziel verfolgt, näher an die Zielgruppe der jüngeren Smoothietrinker heranzurücken, die schon länger auf Konkurrenzprodukte wie True Fruits oder Innocent aus der Kühltheke setzen. Die Cool Collection von Valensina muss dort schließlich im direkten Vergleich bestehen.Wobei die kleineren Hersteller zwar meist lauter in der Kommunikation sind, im Markt aber keine Bedrohung für Valensina darstellen: Das Mönchengladbacher Saftunternehmen rangiert in Verbraucheranalysen regelmäßig auf den forderen Plätzen. Handelsmarken, Hohes C, Granini, Punica und Valensina stehen hier stets auf den vorderen Rängen. son