© Foodpanda Wer die Wahl hat, hat die Qual - oder Foodpanda.

Noch ein paar Kandidaten mehr: Der Lieferdienst Foodpanda nutzt die Hochphase des Bundestags-Wahlkampfes, um im umkäpften Quick-Commerce-Geschäft weiter Fuß zu fassen. Passend zur anstehenden Wahl an der Urne macht der Service in Berlin mit übergroßen Plakatmotiven auf sich aufmerksam. Der Tenor: Entscheidungshilfe für unentschlossene Wähler. Bei der Stimmabgabe kann eigentlich keiner etwas falsch machen - schließlich bietet Foodpanda lediglich Produkte aus seinem Sortiment an.