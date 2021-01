© Hey

Eigentlich vertreibt der Online-Shop Hej Fitnessnahrung, wie sie Sportler gern konsumieren. Doch von Beginn an hat er unter dem Markennamen auch eigene Produkte im Programm. Eines davon, der Nussriegel Hejbite, tritt ab sofort deutschlandweit auf Plakaten in Erscheinung. Mit knallbunten Motiven will das Label zeigen, dass auch gesunde Snacks ohne Zucker einen gewissen Spaßfaktor haben können.