Digital Marketing Days 2021 Am 20. und 21. September finden die HORIZONT Digital Marketing Days 2021 statt. Wegen Corona ist die Veranstaltung erneut als Hybrid Event geplant, mit festgelegter Teilnehmerzahl vor Ort im Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg sowie der zusätzlichen Möglichkeit zur virtuellen Teilnahme. Das Programm fokussiert auch 2021 auf die wichtigsten Trendthemen im Digitalmarketing: unter anderem Social Selling, Social Media, MarTech, Programmatic & Targeting sowie KI & Ethik. Rund 40 Top Speakerinnen und Speaker werden erwartet, darunter, Malte Dammann (Ritter Sport), Alexander Ewig (Aida), Katharina Hauke (Lieferando), ), Kai Herzberger (Facebook), Christina Herzog (Hyundai), Simone Kaiser (Fraunhofer Institut), Dominik Michels (Ave + Edam), Moritz Möller (Veganz Group), Philip Papendieck (Intermate), Alexander Rohwer (Otto), Stefanie Tannrath (UM Deutschland), Norman Wagner (Deutsche Telekom) und Johannes Zerger (Goodlife Company).

Die Transformation vom Onlinehändler zur Plattform nimmt Einfluss auf alle Bereiche des Unternehmens – auch auf unser Marketing und unsere Markenarbeit. Wir wollen Otto als Plattform-Brand in den Köpfen unserer Zielgruppen etablieren. Durch die Transformation wird unser Angebot auf otto.de immer größer, das müssen wir sichtbar machen. Wir setzen auf eine enge Verzahnung von langfristigem Markenaufbau und Performance Marketing. Beide Disziplinen haben wir in den vergangenen Jahren schon erfolgreich miteinander in Einklang gebracht. Jetzt gilt es, noch näher zusammen zu rücken. Dritter wichtiger Punkt: Differenzierung. Wir wollen die Marke Otto weiter abgrenzen von anderen Playern im Markt. Dafür müssen wir vermitteln, was uns ausmacht, unsere Markenwerte noch stärker nach vorne spielen: fair, persönlich, inspirierend – und innovativ.Genaue Zahlen können wir an dieser Stelle nicht nennen. Wir stehen im Marketing vor der Herausforderung, die Transformation von Otto auch für Kunden sichtbar zu machen. Darüber hinaus gilt es, Otto als relevanten Partner im B2B-Kontext zu positionieren. Dafür investieren wir in Infrastruktur, die es uns erlaubt, in Zukunft nicht nur Marketing für Otto zu betreiben, sondern Marketing auch als Service für unsere Partner zu verstehen.Als Plattform erwirtschaftet otto.de seinen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021 komplett aus Online-Geschäften. Wir konnten im vergangenen Jahr rund 30 Prozent neue Kunden dazugewinnen, die gilt es jetzt zu halten. Deshalb haben wir unser Marketingbudget für das aktuelle Geschäftsjahr noch einmal deutlich aufgestockt. 2021 setzen wir auf aufmerksamkeitsstarke 360-Grad-Kampagnen, wie etwa unsere aktuelle Nachhaltigkeitskampagne "Veränderung beginnt bei uns". Wir setzen mit unserem Marketing auf ganz unterschiedliche Kanäle und stellen nicht einen einzelnen Kanal in den Fokus, sondern betrachten alle Kanäle immer im Kontext eines breiten Marketingmix.Wir schauen uns fortlaufend an, welche neuen Kanäle es gibt und testen sie so früh wie möglich. In der letzten Kampagne haben wir beispielsweise einen Test mit Twitch gemacht, der sehr vielversprechend gelaufen ist. Ob und wie wir den Kanal wieder einsetzen, hängt aber immer von dem Fit zu unseren Kampagnenzielen ab.Social Commerce ist schon länger ein heißes Thema. Immer mehr Social-Media Plattformen, integrieren neue Features, um Produkte direkt an diesen Touchpoints verkaufen zu können. Dabei befinden Kunden sich im Social-Media-Umfeld an einem ganz anderen Punkt des Funnels, als wenn sie schon auf Plattformen wie otto.de unterwegs sind. Im Shop ist die Kaufabsicht deutlich höher. Dennoch beschäftigen auch wir uns intensiv mit den neuen Möglichkeiten, befinden uns aktuell aber noch in einer Testphase. Unser oberstes Ziel in der Arbeit mit sozialen Medien ist es, Kunden mit unserem Social-Media-Content zu inspirieren und sie davon ausgehend auf unsere eigene Plattform zu leiten. Hier sehen wir schlicht deutlich mehr Möglichkeiten, Kunden nicht nur ein konkretes Produkt, sondern die ganze Bandbreite an Sortimenten zu zeigen, die Otto anbietet.Ich würde sagen auf dem Weg zur E-Commerce-Plattform sind wir aktuell bei einer guten 9. Die 10 hoffen wir innerhalb der kommenden Monate zu erreichen, wenn immer mehr Partner angebunden werden.Interview: Anja Sturm