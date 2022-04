© Coca-Cola In Coca-Colas Frühjahrskampagne geht es um Familienmomente

In der neuen Coca-Cola-Kampagne geht es um die magischen Momente in der Familie. Allerdings gehört zu "Real Magic" auch, dass die Getränkemarke diese Momente jetzt in die digitalen Kanäle verlängern will. Keinen Platz in der Kampagne finden dagegen die zuckerhaltigen Varianten.