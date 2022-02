© Adidas Zu den Botschafterinnen der Kampagne gehört Sängerin Zoe Wees

Adidas Originals will sich für ein neues Verständnis von Originalität einsetzen. In der Kampagne "Always Original" zeigt der Herzogenauracher Sportartikler daher Frauen, die nicht nur auf ihre Weise einzigartig sind - sondern auch die Diversität widerspiegeln sollen, für die Adidas stehen will.