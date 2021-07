"Natürlich gut" heißt die Kampagne (Agentur:), die Chiquita in der vergangenen Woche gestartet hat und mit der das Unternehmen die Schönheit der Farbe Gelb sowie die Bedeutung seiner weltweit bekannten Bananen als Teil des täglichen Lebens verdeutlichen will. Herzstück des Auftritts ist ein einminütiger Onlinefilm (Produktion:, Regie:), in dem Chiquita den Zuschauer auf eine fantastisch gelbe Reise aus der Perspektive eines Mädchens namens Linda mitnimmt. In seiner Essenz ist der Clip eine fantastisch anmutende Geschichte über die Liebe zu Bananen."Wir wissen genau, dass unsere strahlend gelben Bananen mit dem ikonischen Blauen Sticker nicht nur einen leckeren Snack und Nahrungsquelle darstellen, sondern auch ein Gefühl von Tradition und Nostalgie für allein sich tragen, die unsere Bananen aus verschiedenen Lebensphasen kennen", so, Chiquita Direktor für Nordeuropa. "Wir wollen bei Bananenliebhabern Freude entfachen und inspirieren, neue, gelbe Wege zu gehen und diesen Sommer tolle Erinnerungen zu sammeln."Dass Chiquita Farbe und Form seines ikonischen Produkts in den Mittelpunkt der Markenkommunikation rückt, hat eine längere Tradition. Schon die Kampagnen "We Are Bananas", "Hello Yellow" oder "Work On Your Curve" spielten mit der ureigenen Markenidentität. Der weltweite Auftritt "Natürlich gut" ist auf der Webseite des Unternehmens , weiteren Digitalkanälen sowie in den sozialen Netzwerken zu sehen.Neben der optimistischen Grundbotschaft verknüpft Chiquita die Kampagne auch mit seinem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch. So hat sich die Marke zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung mit einer Reihe von Maßnahmen zu reduzieren. Alle Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen hält Chiquita auf einer Microsite bereit. tt