© Hertha BSC/City Press/Jan-Philipp Burmann Carsten Schmidt, CEO von Hertha BSC Berlin

Seit genau 100 Tagen ist Carsten Schmidt CEO von Hertha BSC. Der ehemalige Sky-Chef findet den Hauptstadt-Club im Abstiegskampf vor. Aber so kritisch die Lage in der Liga auch ist, die sportlichen und wirtschaftlichen Ambitionen des Traditionsvereins sind groß. Im HORIZONT-Interview kündigt Schmidt nicht weniger als die größte Aufholjagd in der Geschichte des Fußballs an.