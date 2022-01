Huettl ist bei Opel/Vauxhall kein Unbekannter. Er verantwortet bislang Vertrieb und Marketing in der Region Enlarged Europe. Davor hat er verschiedene leitende Positionen im Mutterkonzern Stellantis sowie bei Renault bekleidet. Im Laufe seiner Karriere war er in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und in Russland tätig. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian Huettl, der ein Vertriebs- und Marketingexperte mit großer internationaler Erfahrung ist. Gemeinsam werden wir die Marken Opel und Vauxhall sowie unseren Absatz weiter stärken", sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz.





Mit dem Ausscheiden von Huettls Vorgänger Norman ändert sich auch eine Berichtslinie. Tobias Gubitz wird als Head of Product & Pricing von Opel/Vauxhall nun direkt an CEO Hochgeschurtz berichten. Gubitz kam 2014 von Henkel zu Opel und übernahm die Position Director International Brand Strategy & Marketing Communications. Seit März 2020 leitet er den Bereich Product & Pricing. hor