Das Unternehmen ist in einem guten Zustand gewesen, das Fundament für unser Wachstum in Deutschland war bereits gelegt. Opel hat zudem starke Modelle auf den Markt gebracht, die das neue Gesicht der Marke zeigen. Das beste Beispiel dafür ist der Opel Mokka, dessen Design ein klarer Schritt in Richtung Emotionalisierung ist. Aber auch andere Autos wie der neue Grandland und der neue Astra zeigen, wohin die Reise geht. Verändert hat sich in den vergangenen Monaten einiges, was nicht zuletzt mit externen Einflüssen zu tun hat – sei es Corona, der Mangel an Halbleitern oder der Ukraine-Krieg. Und trotz dieser Krisen konnten wir große Fortschritte machen, wie etwa bei der Elektrifizierung. Gemeinsam können wir daher die Transformation in der Automobilindustrie voller Selbstvertrauen angehen.Tatsächlich war Opel zwar einer der ersten Hersteller, der schon vor zehn Jahren mit dem Ampera ein voll alltagstaugliches Elektroauto auf den Markt gebracht hat, uns ist es dann aber über einen längeren Zeitraum nicht gelungen, diesen Vorteil nachhaltig in Verkaufszahlen umzusetzen. Das ändert sich gerade. Wir merken, dass die Auftragseingänge insbesondere bei den elektrifizierten Modellen stark ansteigen. Bei den Baureihen Corsa und Mokka liegt der Anteil der elektrischen Varianten bereits bei rund einem Viertel der verkauften Fahrzeuge. Wir sind auf dem besten Weg, mit unseren elektrifizierten Modellen weitere Marktanteilsgewinne zu erzielen. Und auch die Nachfolgemodelle von Opel Crossland und Insignia wird es batterie-elektrisch geben.Die Karten in der Automobilindustrie werden gerade neu verteilt. Wir bewegen uns im Übergang vom alten Verbrenner-Zeitalter hin zu Elektroautos.