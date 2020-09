© Burger King

Anlass für die Werbeaktion sind die Pride-Feierlichkeiten in Helsinki in dieser Woche. Zu sehen ist das Werbemotiv in den Digitalkanälen und in den Burger-King-Filialen in Finnland, auf Out-of-Home-Werbeflächen sowie als Printanzeige in finnischen Zeitungen in der Helsinki-Pride-Woche vom 7. bis 13. September. Unter dem Kuss zwischen dem Burger King und der ikonischen McDonald's-Werbefigur Ronald McDonald steht dazu die passende Message: "Love conquers all."Mit dem Motiv will der Fastfood-Riese zu den Pride-Feierlichkeiten in der finnischen Hauptstadt die Liebe in allen ihren Facetten feiern: "Burger King steht schon immer für Gleichheit, Liebe und das Recht, dass jeder so sein kann wie er ist. Der einzige Fall, in dem es nicht so scheint, ist, wenn wir uns mit unserem Rivalen anlegen. Aber wir wollen auch klarstellen: Das alles ändert nichts an dem Respekt, den wir unserem Wettbewerber entgegenbringen. Und wir wissen, dass McDonald's für dieselben Werte steht, die auch wir demonstrieren", sagt, Brand Managerin bei Burger King in Finnland.Für die Kreation des Auftritts istverantwortlich. Mediaplanung und -einkauf steuertin Helsinki. tt