© Ok Cupid/Mekanism Die Kampagne legt den Fokus auf Diversität und Individualität.

Tinder, Parship und Co.: Vor allem während der Lockdowns 2020 haben Singles vermehrt online nach ihrem Glück gesucht. Und genau in dieser Zeit ging die Dating App Ok Cupid in Deutschland an den Start und warb für mehr Individualität und Authentizität beim Dating. Nun hat die App eine von der Kreativagentur Mekanism entwickelte OOH-Kampagne in drei deutschen Großstädten gelauncht, die von aufmerksamkeitsstarken Aktionen begleitet wird.