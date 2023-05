Das Gesicht der Journalistin Düzen Tekkal dient in der MVFP-Kampagne als Symbol für die Pressefreiheit

Zum heutigen Tag der Pressefreiheit lässt es sich der Medienverband der freien Presse (MVFP) natürlich nicht nehmen, eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne zu starten. Im Fokus stehen dabei Gesichter von verschiedenen bekannten Persönlichkeiten aus dem journalistischen Umfeld.

Bei den Kämpferinnen und Kämpfern für die Pressefreiheit, die der Kampagne ihre Gesichter leihen, handelt es sich zum einen um die Journalistin und Kriegsberichterstatterin Düzen Tekkal. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Ex-Profi-Fußballerin Tuğba Tekkal, gründete sie vor einigen Jahren den Verein Hawarhelp, der auf den Völkermord an den Yesiden hinweist und sich für die Rechte der Frauen im Iran stark macht.

Ein weiteres Kampagnenplakat zeigt, der als Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet in der Türkei bedroht wurde und 2016 nach Deutschland floh. Hier leitet er inzwischen als Chefredakteur das vom gemeinnützigen Recherchezentrum Correctiv betriebene Webradio(z.dt. "Wir sind frei"). Das dritte Motiv bildetab. Sie galt als eine der prominentesten Journalistinnen Maltas und war bekannt für ihre investigativen Recherchen zu Korruption in dem EU-Inselstaat. 2017 wurde Galizia auf Malta bei Recherchearbeiten über die Regierung durch ein Bombenattentat ermordet.Das Besondere an der OOH-Kampagne des MVFP: Die überlebensgroßen Köpfe der dargestellten Testimonials bestehen aus Zitaten und Stichworten von und über die jeweilige Person. Die Plakat-, Print- und Social-Media-Motive sind in Berlin und anderen Städten auf Plakaten von Sponsor Wall zu sehen. Auch auf Social Media werden die drei verschiedenen Motive ausgespielt. Die Berliner Agentur Glow arbeitet bereits seit 2015 für das Thema Pressefreiheit. Die Gestaltung von Gesichtern aus Worten setzten die Kreativen in diesem Jahr zum ersten Mal um.Bei dem MVFP handelt es sich um den Nachfolgeverband des VDZ. Er vertritt 350 Mitgliedsverlage, die zusammen 7000 Medienangebote zur Verfügung stellen.