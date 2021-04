So will Puma Optimismus und Selbstvertrauen verbreiten

"Only see great"

© Puma Fußball-Star Neymar ist einer der Botschafter der Kampagne

Im Jahr zwei der Corona-Pandemie will Puma den Menschen den Glauben an eine gute Zukunft zurückgeben. Dafür spannt der Sportartikler seine namhaftesten Testimonials ein: In der Kampagne mit dem Titel "Only see great" sollen Top-Stars wie Usain Bolt, Cara Delevingne, Neymar Jr., Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Antoine Griezmann und Pep Guardiola die Menschen dazu motivieren, ihren persönlichen Traum von Größe und Erfolg wahr werden zu lassen.