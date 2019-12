drittgrößte Marktplatz für Onlinehandel.





Rakuten: Sind die Nachbarn mal wieder zu laut

Weitere Spots der Kampagne:

Rakuten: Hat es noch nicht klick gemacht?

Rakuten: Tetris mit deinem Kühlschrank?

Dass es eine solche Kampagne Ende 2019 überhaupt noch braucht, verwundert ein wenig, wenn man sich die Zahlen von Rakuten anschaut: Weltweit erzielt das japanische Unternehmen mit mehr als 1,2 Milliarden Kunden einen Umsatz von rund 1,1 Billionen Yen (umgerechnet 9,1 Milliarden Euro). In Deutschland ist Rakuten eigenen Angaben zufolge derZur Wahrheit gehört aber auch: Rakuten hat bereits einige Anläufe unternommen, um den deutschen Markt zu erobern, ist dabei aber stets unter den eigenen Möglichkeiten geblieben. Mit einem neuen Ansatz in der Werbung startet das Unternehmen nun einen weiteren Versuch, seine Bekanntheit und Sympathiewerte zu steigern.Im Mittelpunkt der Kampagne steht neben der Produktauswahl auch ein grundsätzlich anderes Markenbild als es etwa Amazon hat. So will Rakuten auch transportieren, dass man faire Konditionen für Kunden, Businesspartner und Mitarbeiter bereithalte - Amazon war diesbezüglich in der Vergangenheit des Öfteren in die Kritik geraten. Jüngste Studien zeigen allerdings auch, dass Rakuten in Kategorien wie Fairness, Kosten und Support Aufholbedarf gegenüber anderen Marktteilnehmern abgesehen von Amazon hat.Entwickelt wurde die Kampagne von. Die Agentur hat den Kunden in diesem Jahr gewonnen und verantwortet neben den Werbekampagnen auch die Brand Strategy und Konzepte für Markenbotschafter wie Lukas Podolski. Auch den Claim "Einfach mal anders handeln" hat Heimat active entwickelt."Der Claim soll motivieren, auch online nicht immer im gleichen Laden zu shoppen", sagt Managing Director. "Zudem gibt er schon die zukünftige Richtung vor. Schließlich gibt es viele Gründe sein Handeln ab und an zu ändern."Neben Hoffmann zeichnen bei der Agentur Alexander Stauss (Executive Creative Director), Stefano Dessi & Alexander Aussem (Art Direction), Julia Wiesbeck (Text) und Sarah Massaro (Account Director) verantwortlich. Die Spots der Kampagne sind online zu sehen (Produktion:; Regie:), des Weiteren setzt Rakuten auf Online-Banner. ire