Wachsmuth kommt von der Online-Marketing-Agentur Eprofessional. Bei dem Tochterunternehmen von Axel Springer war er im August 2013 als Director Social Media Advertising & Sales eingestiegen und wurde gut drei Jahre später Geschäftsführer. Bei Otto hat Wachsmuth ein Team von rund 100 Mitarbeitern übernommen, das sich um Themen wie SEA, Produkt- und Preissuchmaschinen, Affiliate Marketing, Display Advertising, Real Time Advertising sowie Kooperationen und die Lifestyle-Blogs von Otto kümmert.Die Bedeutung des Online-Marketings für den Händler ist enorm: Eigenen Angaben zufolge konnte Otto mit diesem Instrument in den vergangenen zwei Jahren die Nachfrage auf otto.de um fast 20 Prozent steigern. "Wir setzen auf ein großes, datengetriebenes und digitales Vermarktungsteam. Dieses Team ist dann erfolgreich, wenn es neugierig und immer auf der Suche nach der nächsten Evolutionsstufe bleibt. Mit Jan haben wir die ideale Leitung für unser Online Marketing gefunden", sagt, Otto-Chef und Bereichsvorstand Marketing.Wachsmuth selbst sagt über seinen neuen Job: "Es freut mich riesig, dass ich das Online Marketing von Otto auf dem spannenden Weg zur Plattform leiten kann. Für diese Mission haben wir die besten Startbedingungen: Alle Online Marketing Disziplinen setzen wir komplett inhouse um, wir haben eigene BI- und Entwicklerteams, eine extrem ausgeprägte Datengetriebenheit und mit ‚Online Marketing as a Service‘ ein Zielbild vor Augen, an dem auch unsere Partner zukünftig Spaß haben werden."Wachsmuths Vorgängerin Kerstin Pape war von Mitte 2000 bis Ende des vergangenen Jahres in unterschiedlichen Positionen bei Otto tätig - lediglich unterbrochen von einer Station bei der Comdirect Bank zwischne 2005 und 2011. Seit Beginn des Jahres ist Pape Bereichsleiterin Customer Excellence bei der Freenet Group. ire