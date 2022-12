© Knuspr Carolin Kracmer

Bei Knuspr gibt es einen Wechsel an der Marketing-Spitze. Peter Hoffmann geht bei dem Online-Supermarkt von Bord. Seine Nachfolge tritt mit Carolin Kracmer eine Managerin an, die zuletzt vor allem in der Medienbranche unterwegs war, aber auch reichlich Erfahrung aus der Konsumgüter- und Markenindustrie mitbringt.