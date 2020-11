© imago images / agefotostock Die Gen Y und Gen Z sind einigermaßen offen für Shopping über Social Media am Black Friday

Am 27. November geht wieder der alljährliche Black Friday über die Bühne. An diesem Tag locken Händler weltweit ihre Kunden mit satten Rabatten in die Shops, online wie stationär. Yougov hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich die Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die Kauflust der Deutschen am Schnäppchen-Tag auswirken könnte und dabei auch das Potenzial des sogenannten "Social Shopping" unter die Lupe genommen.