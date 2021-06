Die Klamotten doch lieber online ordern, anstatt in den Laden zu gehen?

von Bettina Sonnenschein

Der Modehandel hat im vergangenen Jahr stark gelitten - doch was den E-Commerce betrifft, gibt es zumindest kleine Anzeichen für eine Trendwende: Laut dem Affiliate-Netzwerk Admitad Affiliate stieg die Zahl der Online-Verkäufe der Modebranche europaweit von Januar bis April 2021 um 73 Prozent gegenüber September bis Dezember 2020 an. Deutschland liegt mit einem Plus von 69 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt.