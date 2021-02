© Youtube / Ebay Im aktuellen Kampagnen-Spot von Ebay geht es um zwei Schwestern und "Geschenke, die glücklich machen"

Nostalgie und Authentizität - zwei Aspekte, die sich für Werbung in Corona-Zeiten gut zu eignen scheinen. Das weiß auch Ebay für sich zu nutzen. Bereits im Dezember spielte der Online-Marktplatz das erste Video seiner aktuellen Kampagne "Geschenke von früher" bei Youtube aus, die sich rund um die Geschichten echter Menschen dreht. Das zweite Video, das im Januar folgte, erzielte mit rund 8 Millionen Views dann schon eine doppelt so hohe Reichweite wie der Vorgänger. Weitere Kurzfilme aus der Reihe sollen in Kürze folgen.