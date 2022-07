© IMAGO / Joko Aus Ebay Kleinanzeigen wird bald schlicht Kleinanzeigen

Im Juni vergangenen Jahres kaufte der norwegische Konzern Adevinta die Portale der ehemaligen Ebay Classifieds Group, was neben Ebay Kleinanzeigen in Deutschland auch Mobile.de betrifft. Durch den Kauf wurde Adevinta zum weltweit führenden Anbieter von Online-Kleinanzeigeportalen. Jetzt gibt das Unternehmen den zukünftigen Namen von Ebay Kleinanzeigen bekannt und kündigt eine neue Direktkauf-Funktion an.