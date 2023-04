IMAGO / Westend61

Marken werben oft unterschiedlich auf Computern, Tablets oder Smartphones, um bestimme Zielgruppen zu erreichen

Ist Display-Werbung wirklich tot? Das Thema beschäftigt die Branche und sorgt für hitzige Debatten. Der zweite Teil der Reihe "Widerlegt!" zeigt, warum digitale Anzeigen noch lange nicht ausgedient haben.

Display-Werbung ist tot. Dieser Satz fällt öfter mal, wenn die einzelnen Disziplinen des Online-Marketings diskutiert werden. Er bringt gewissermaßen eine ganze Reihe von Vorurteilen auf einen einzigen, vernichtenden Nenner. Doch stimmt das wirklich? Um den Abgesang von Display als Mythos zu entkräften, lohnt es sich, die einzelnen Vorurteile genauer unter die Lupe zu nehmen. Mythos Nummer 1: Die Reichweite von Display ist nicht relevant Dahinter steht die Überzeugung, dass Social-Media-Plattformen unschlagbar hohe Zugriffszahlen aufweisen. Allein Instagram hat wöchentlich 14 Millionen aktive User in Deutschland, TikTok dürfte in ähnlichen Größenordnungen mitspielen. Wer will da noch mithalten? Da lohnt ein Blick auf die agof-Zahlen. Danach lassen sich mit klassischer Online-Display-Werbung 86 Prozent der Gesamtbevölkerung erreichen. "Damit erreicht man im Gattungsvergleich nach wie vor einen signifikanten Teil der werberelevanten Zielgruppe", sagt Björn Kaspring, Vice President Product Management bei Ströer Media Solutions. United Internet Media, der andere große Vermarkter, kann Werbetreibenden mit seinen Portalen Web.de und GMX die First-Party-Daten von 35 Millionen monatlich aktiven E-Mail-Usern zur Verfügung stellen. "Das ist mehr Reichweite als manche großen Social-Media-Plattformen anzubieten haben", so Rasmus Giese, CEO von UIM. Auch das Google-Displaynetzwerk hat mit mehr als zwei Millionen Websites eine enorme Reichweite. Laura Nelle, SEA Senior Specialist bei Projecter: "Diese lässt sich über Displaywerbung besser ausschöpfen als über neue Kampagnentypen wie Performance Max."

Mythos Nummer 2: Display-Werbung wird nicht gesehen Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff: Banner Blindness. Dagegen sprechen die Sichtbarkeitswerte der Display-Kampagnen, die sich auf hohem Niveau eingependelt haben. Im letzten Marktreport von Meetrics lag dieser für Desktop-Formate bei 70 Prozent. Werden die Kampagnen bei der Ausspielung optimiert, lassen sich Sichtbarkeitsraten von 90 Prozent erreichen. Natürlich kann eingewendet werden, dass die Impression noch nichts darüber aussagen, wie aufmerksam die Anzeige beachtet wurde. Auch wird immer wieder argumentiert, die Click-Through-Rate (CTR) bei Display seien im Vergleich zum Suchmaschinenmarketing niedrig und am Ende deshalb die Kosten pro Unique User zu hoch. Dem gegenüber stehen zahlreiche Cases, die in begleitenden Studien die Werbewirkung von Online-Kampagnen belegt haben – auch wenn es "nur" um die Sichtbarkeit geht. Beenden könnten diese Diskussion neue Metriken wie beispielsweise die Attention Rate. "Sie verbindet die quantitative und qualitative Dimension und misst mit Technologien wie dem Face Coding, wie aufmerksam digitale Display-Werbung tatsächlich von den Verbrauchern genutzt wird", sagt Christian Zimmer, Geschäftsführer Teads Deutschland. Verschiedene Studien wie Brand-Lift-Analysen hätten der Werbeform bereits eine sehr hohe Wirksamkeit attestiert. Mythos Nummer 3: Display läuft auf kritischen Umfeldern Der Vorwurf, die ausgespielte Werbung tauche auch in unschöner Umgebung auf, wird nicht nur gegen Social-Media-Plattformen erhoben – auch Bannerwerbung verstoße häufig gegen Brand-Safety-Regeln. Dabei können die technischen Tools der führenden Vermarktern für eine weitgehend lückenlose Kontrolle in allen Instanzen der Auslieferung sorgen. Durch Placement-Ausschlüsse kann die Ausspielung an unerwünschte Seiten unterbunden werden. Das gilt auch für programmatische Kampagnen, so Björn Kaspring. "Durch den Private Marketplace kann hier ein vollständig kontrollierbares Framework für Buchungen genutzt werden, in dem alle individuellen Einstellungen gemeinsam festgelegt und umgesetzt werden." Bestätigt wird das durch den Media Quality Report von Integral Ad Science (IAS). Danach ist die Brand Safety von Display auf Desktop in Deutschland auf inzwischen 1,6 Prozent zurückgegangen, bei Mobile Web Display liegt sie zwar bei 4,3 Prozent, ist aber ebenfalls rückläufig (1. Halbjahr 22). Das generelle Fazit der IAS: Ein immer geringerer Prozentsatz der Anzeigen landet auf Webseiten, die als potenziell unsicher für Marken eingestuft werden.