von HORIZONT Online

Wer hat in den vergangenen zwölf Monaten in der deutschen Digital- und Gründerszene die größten Erfolge gefeiert, die bestdotierten Exits realisiert, das höchste Funding eingesammelt, die größte Reichweite generiert, den besten Content kreiert, die spannendsten Impulse gesetzt – und wer hat im Verborgenen ein florierendes Geschäft in der digitalen Welt aufgebaut? Pünktlich zum OMR Festival präsentieren OMR, Ströer und HORIZONT das Ranking der 50 Online Marketing Rockstars 2022.