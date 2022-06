© StockSnap auf Pixabay B2B-Plattformen hinken oft noch hinterher

In der Personalisierung der Kundenansprache gibt es erheblichen Nachholbedarf. Dieses Fazit zieht Digitalexperte Torsten Schwarz, Inhaber der Beratung Absolit, in einer aktuellen Studie, die er am Dienstag auf der Konferenz "Personalisierung Trends 2022" vorgestellt hat. Noch nicht einmal die Hälfte der befragten Unternehmen bietet ihren Kunden ein zwischen Online- und Offlinewelt "harmonisiertes Dialogerlebnis", wie er meint. Schwarz hat für die Umfrage im Mai und Juni 2022 rund 500 Marketingentscheider aus dem B2B- und dem B2C-Geschäft befragt.