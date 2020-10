© Thomas Fedra Ulrich Kastner von Myhotelshop

Wie steht es um das Online-Marketing in der Hotellerie? Das Fachmagazin AHGZ interviewte zu diesem Thema Myhotelshop-Gründer Ullrich Kastner. Er unterstützt mit seiner Firma Myhotelshop.de Hoteliers dabei, Direktbuchungen auf eigenen Websites zu generieren. Das erfolgt vor allem über eine technische Anbindung der hoteleigenen Buchungsmaschinen an Metaportale wie Google Hotel Ads, Trivago oder Tripadvisor. Bis vor der Krise war die 2012 gestartete Tech-Company Myhotelshop.de damit überaus erfolgreich. Wie entwickelt sich das Online-Marketing in der Krise?