Dass am vergangenen Freitag in Deutschland der "Tag des Bieres" gefeiert wurde, dürfte dank Lockdown und der in mehreren Bundesländern geltenden Ausgangssperre an vielen Bierliebhabern vorbeigegangen sein. Doch gerade in der aktuellen Krise, in der man sich mit Freunden und Verwandten auch mal zu einem virtuellen Umtrunk zusammenfindet, ist es für Biermarken besonders wichtig, im Gespräch zu bleiben. Wie gut es um die Social-Media-Präsenz der bekanntesten deutschen Brands aus diesem Segment bestellt ist, hat jetzt die Online-Marketing-Agentur web-netz ermittelt.