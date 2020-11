Die Werbefilme der "Get a Mac"-Kampagne gehören wohl zu den witzigsten, die es von Apple jemals zu sehen gab. Und zu den fiesesten. Schließlich machte in den insgesamt 66 Spots, die Apple ab 2006 zusammen mit Media Arts Lab produzierte, Justin Long als personifizierter Mac immer bella figura. John Hodgman als PC war in dem ungleichen Wettkampf der Betriebs- und Hardwaresysteme dagegen immer der Verlierer - und ist es auch heute noch. Zehn Jahre nachdem Apple die "Get a Mac"-Kampagne, ist Hodgman zurück. Seine Loser-Rolle spielt er überzeugender denn je.