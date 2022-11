Wie das Unternehmen mitteilt, will es sich durch die Maßnahme in aller Deutlichkeit von der Haltung des Fußball-Weltverbands Fifa und den Äußerungen von dessen Präsident Gianni Infantino distanzieren und werde deshalb auf seine Werberechte aus dem bestehenden Vertrag mit dem DFB insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft verzichten.



"Wir stehen ein für Diversität - und auch Fußball ist Diversität", so Rewe-Konzernchef Lionel Souque. "Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel." Der DFB hatte am Montag mitgeteilt, dass Kapitän Manuel Neuer bei der WM entgegen der ursprünglichen Planung doch nicht mit der "One-Love"-Kapitänsbinde auflaufen werde . Dazu entschieden sich der DFB und die anderen beteiligten europäischen Verbände wegen angedrohter Fifa-Sanktionen.hatte bereits im Oktober dem DFB mitgeteilt, den langjährigen Partnerschaftsvertrag nicht weiterzuführen - damals noch ohne inhaltliche Verbindung zur Weltmeisterschaft. Nach den aktuellen Entscheidungen der Fifa stellt der Konzern den Vertrag mit dem DFB aber ab sofort ruhend und verzichte auf sämtliche Werberechte, heißt es von Rewe. Dies habe das Unternehmen dem DFB bereits mitgeteilt. Im Mittelpunkt des Rewe-Sponsorings zur WM stand das derzeit erhältliche Sammelalbum, das der Lebensmitteleinzelhändler ab sofort gratis an seine Kundinnen und Kunden abgibt und dafür die Kosten übernimmt. Die bisherigen Erträge des Albums willnach Ablauf der Promotion vollständig spenden.Der deutschen Nationalmannschaft und allen Spielern wünschttrotz des Schritts ausdrücklich viel Erfolg für die WM. "Wir stehen an eurer Seite und fiebern mit euch mit!", so Souque. tt (mit dpa-Material)