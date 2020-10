Die aktuelle Zeit steht für uns alle in vielerlei Hinsicht für große Veränderungen und stellt eine große Herausforderung dar. Zahlreiche Veranstaltungen, die bereits aufwendig geplant wurden, konnten 2020 nicht stattfinden – so auch das Online Marketing Rockstars Festival und das Side-Event pilot@OMR. Jetzt hat sich die Agenturgruppe Pilot eine Alternative überlegt und holt die Online Marketing Rockstars kurzerhand zu sich in die Büroräumlichkeiten. Das digitale Live-Event-Format OMR@pilot findet am 22. Oktober um 14 Uhr statt. HORIZONT Online ist als exklusiver Medienpartner dabei und überträgt das Event live.