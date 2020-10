in Krisenzeiten.

Das Progamm im Detail

In Live-Studio-Atmosphäre sprichtmit Pilot-Geschäftsführerüber die neuesten Trends der Digitalbranche und erläutert, warum konsumentenzentrierte Markenführung der Trend im Marketing ist und wieso Marken bei ihren Strategien jetzt umdenken müssen.

, Geschäftsführer von beckers bester, erklärt im Gespräch mit Pilot-Geschäftsführerin Petra Kruse , wie er das Familienunternehmen mit einer engagierten Nachhaltigkeitsstrategie in die Zukunft führt und bewusst auf die sich verändernden Konsumentenanforderungen eingeht. Das Unternehmen gleicht schon seit 2014 alle CO2-Emissionen aus und seit 2020 sind alle Produkte klimaneutral.



ilot-Geschäftsleiterindiskutiert mit CEOdarüber, warum Sport-Tiedje auf eine kanalübergreifende Verknüpfung von On- und Offline-Handel setzt und die Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellt, warum digitales Bewertungsmarketing so wichtig ist und welche entscheidende Rolle der stationäre Handel weiterhin spielt.