© HORIZONT Der Auftritt von Regisseur Quentin Tarantino bildete den krönenden Abschluss der OMR 2022

Keinen Gästen der OMR wurde wohl jemals so entgegengefiebert wie den beiden Star-Speakern in diesem Jahr: Quentin Tarantino und Ashton Kutcher. Der Regisseur und der Schauspieler beziehungsweise Tech-Investor zogen am Mittwochnachmittag bei dem Marketing-Festival die Massen an und sprachen auf der Bühne über Filme, aber auch über mutige Business-Entscheidungen und emotionale Themen.