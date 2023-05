Sascha Lobo auf der OMR 23

Warum durch Deutschland ein KI-Ruck gehen muss

Der Hype um ChatGPT, Midjourney und Co ist auch an Sascha Lobo nicht spurlos vorbeigegangen. In seiner OMR-Keynote spricht er über die Notwendigkeit digitaler KI-Transformation und darüber, wie wichtig es für Deutschland als Wirtschaftsstandort ist, …