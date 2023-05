Imago

Serena Williams gilt als weltbeste Tennisspielerin

Mit dem Werbespot "Dream Crazier" für die Sportartikelmarke Nike hat Serena Williams der Marketingwelt gezeigt, wie stark auch ihre eigene Marke ist. Der Tennisstar beschreibt in dem Spot nüchtern, was passiert, wenn frau nach höheren Dingen strebt und hier und da aus der Reihe tanzt: Als "theatralisch" werde man beschrieben, sagt ihre Stimme aus dem Off, als "verrückt", "wahnhaft" oder als "hysterisch".

Dabei wollen die Frauen, um die es in dem 90-Sekünder aus dem Jahr 2019 geht, nichts weiter, als sportliche Leistungen bringen, Emotionen zeigen