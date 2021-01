So viel Potenzial hat Clubhouse wirklich

© Imago Images Welche langfristigen Potenziale bieten sich auf Clubhouse?

Clubhouse ist weiterhin in aller Munde. Und vor allem die Marketing- und Medienbranche fragt sich: Welches langfristige (Vermarktungs-)Potenzial steckt wirklich in der Live-Audio-App? Die Mediaagentur OMD ist dem Hype jetzt in einer Onlineumfrage auf die Spur gegangen und hat zwei Wochen nach dem Start der App Bekanntheit und Interesse der Nutzer unter 2016 Deutschen zwischen 18 und 59 Jahren abgefragt. Das Ergebnis: Rund ein Viertel der Befragten hat bereits von Clubhouse gehört, knapp ein Drittel davon plant, die App auch zu nutzen.