© Youtube / Deutsche Bahn Karriere Seniorin "Uschi" ist aus mehreren Youtube-Formaten bekannt und ruft in Jugendsprache zur Ausbildung bei der DB auf

Die Deutsche Bahn braucht Nachwuchs - vor allem weiblichen. Der neue Flight der Recruiting-Kampagne "Willkommen, Du passt zu uns" richtet sich daher speziell an junge Menschen auf der Suche nach Ausbildungsberufen oder dualen Studiengängen und soll das Großunternehmen besonders Frauen schmackhaft machen. Passend dazu ist auch die Protagonistin weiblich - allerdings nicht jung: Die 82-jährige Influencerin "Uschi" ist von verschiedenen Youtube-Kanälen bekannt und ruft in den Online-Videos in gewohnt flapsiger Jugendsprache zum "Was machen. Bei der Bahn" auf.