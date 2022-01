© IMAGO / Xinhua Die Olympischen Ringe am Nationalstadion in Peking

Die Olympischen Winterspiele in Peking fallen nicht nur mitten in die Corona-Pandemie, sondern auch in die Hochphase des Purpose-Marketings. Tatsächlich mehren sich die Anzeichen, dass sich die Werbungtreibenden von den öffentlichen Debatten über die Menschenrechtslage in China durchaus beeindrucken lassen.