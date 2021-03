© IMAGO / AFLOSPORT Olympia 2021 wird eine recht einsame Angelegenheit

Das Deutsche Haus gehört zu den festen Institutionen im Rahmen von Olympischen Spielen. In diesem Jahr allerdings nicht: Nachdem das Ausrichterland Japan angekündigt hat, bei den Spielen in diesem Jahr in Tokio keine Zuschauer von außerhalb zuzulassen, wird das Deutsche Haus abgesagt.