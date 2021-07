Am Beginn der Kampagne stand der Wunsch zu demonstrieren, dass das stilvolle Oberhemd so bequem ist wie ein T-Shirt - und auch alles mitmacht, was von selbigem erwartet wird. Dafür setzte Olymp nicht auf klassische Fashion-Werbung, in der die Models meist einfach schön in Szene gesetzt werden. Stattdessen schickte sie zwei höchst sportliche Protagonisten in ein Dance-Battle.

Olymp - Dance-Battle

cht Wochen lang in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Im entsprechenden Video treten der Baletttänzer und Choreografe Eric Gauthier sowie der Breakdancer Louis Buß, der sich für Olympia 2024 in Paris qualifiziert hat, gegeneinder an. Mit akrobatischen Moves demonstrieren die beiden, das die Hemden der Zerreißprobe in jeder Hinsicht standhalten.Zu sehen war die Kampagne aVerantwortlich für die Ausspielung war das Online-Team der Agenturdie ihren Sitz ebenso wie Olymp in Bietigheim-Bissingen hat. Gemeinsam mit dem E-Commerce-Team der Marke wurde die Strategie entwickelt: Digitale Kanäle – vom Newsletter über Paid und Owned Social bis zu Display und Youtube Ads – standen dabei im Mittelpunkt. Flankiert wurde die Digitalkampagne außerdem von Schaufensteraktionen und Display Material in den eigenen Stores sowie in den Fenstern von Handelspartnern. Auch Instore TV wurde dafür eingesetzt.Ziel war es, Produktfeatures wie Atmungsaktivität und Elastizität zu demonstrieren und die Aufmerksamkeit dabei auf die Micro-Page von Olymp zu lenken. Die strategische Kampagnenplanung war in vier Phasen unterteilt, um zunächst Spannung aufzubauen und diese in den nachfolgenden Phasen konstant hoch zu halten.Laut BSS ist dies gelungen: Insgesamt erreichte die Kampagne mehr als 27 Millionen Impressions, die Click-Trough Rate sowie die View-Through Rate seien "stark" gewesen, heißt es. Stark genug jedenfalls, um das Tanzduell im Herbst 2021 fortzusetzen. Bernd Gerlach, Geschäftsführender Gesellschafter von BSS, zeigt sich entsprechend zufrieden: „Die Herausforderung war, ein für Olymp-typisches Format zu entwickeln, das neu, jung und interaktiv ist. Mit dem Olymp Battle haben wir eine Kampagne gestartet, die die Marke und das neue Produkt eindrucksvoll erlebbar machen." son