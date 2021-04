© LG Der Spot beeindruckt mit phantastischen Bildern

Der Elektronikhersteller LG startet eine Kampagne für die neue Generation seiner Fernsehgeräte mit OLED-Technologie. Der globale Auftritt steht unter dem Motto "Light Up Your World" und zeigt eine Reise in eine Welt voller selbstleuchtender Pixel. Es handelt sich um die erste weltweite Kampagne des Unternehmens seit drei Jahren.