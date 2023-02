© Wolt Mit diesem Plakat sorgen Wolt und Dojo für Gesprächsstoff in Berlin

Dass Wolt mit dieser Werbeaktion die Gemüter erhitzen würde, war nicht nur absehbar, sondern durchaus gewol(l)t: "Ohne Vielfalt gäb´s hier nur Kartoffeln", steht in Großbuchstaben auf einem Blow-Up-Plakat, das seit wenigen Tagen an der S-Bahn-Station in Berlin-Neukölln hängt - also ausgerechnet jenem Berliner Stadtteil, dem ranghohe deutsche Unionspolitiker nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht ein "Problem mit Integrationsverweigerern" bescheinigt hatten. Doch das will der Lieferdienst für Lebensmittel so nicht stehen lassen.