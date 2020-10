© Rotkäppchen Mumm In der neuen Herbstkampagne geht es um die Lust am Genuss

Nach mehreren Monaten Home Office dämmert es vielen Betroffenen, dass das permanente Leben im virtuellen Büro seine Nachteile haben kann. Sekthersteller Mumm erinnert in seiner Herbstkampagne deshalb daran, die Lust am Genuss nicht zu verlernen. In der von Ogilvy kreierten Kampagne zeigt die häusliche Heldin ihrem Partner, dass man manchmal die telefonischen uns digitalen Meetings unterbrechen sollte, um sich mit einem Glas Sekt wieder das Prickeln in den Alltag zurückzuholen. Der Auftritt (Filmproduktion: Anorak) soll aber nicht nur Mumms Schaumwein-Sortiment pushen, sondern auch die im Frühjahr neu eingeführten Weinsorten.