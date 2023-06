Fanta

Herzstück der Kampagne ist eine fünfteilige Videoreihe, die genauso schräg wie unterhaltsam ist

Wie schmeckt eine lila Fanta? Diese Frage steht im Mittelpunkt der neuen globalen Kampagne "What the Fanta?" aus dem Haus der Coca-Cola Company. Der schräge Bewegtbild-Auftritt stammt von Ogilvy Hongkong. Zudem war die Hamburger Produktionsfirma Simon & Paul entscheidend beteiligt.

Teilen

Kunde, Agentur und Filmproduktion laden Fanta-Fans in der bunten Kampagne zum "großen Geschmacksrätsel" ein. Tatsächlich erinnert der ungewöhnliche Auftritt an eine Schnitzeljagd, die wohl ein jeder aus seiner Kindheit kennt. Konkret geht es darum, das Geheimnis von mehreren neuen Fanta-Geschmacksrichtungen zu lüften, die sich in den Flaschen mit der Aufschrift "What the Fanta?" verbergen.





FANTA - The Fabulous Flavor Hunt | EP 1-5 from Simon & Paul on Vimeo.



Im Mittelpunnkt steht eine fünfteilige Onlinefilm-Reihe, die die Entdeckungsreise der Geschmacksrichtungen auf genauso bunte wie unterhaltsame Weise darstellt. Die Clips, bei denen Daniel Lundh Regie geführt hat, sollen dabei laut den Verantwortlichen die Essenz des Abenteuers und der Neugier einfangen, die Fanta wiederum seiner Zielgruppe vermitteln will. Schauplatz der Film ist eine farbenrohe Retro-Pop-Welt, die von Produktionsdesigner Vicente Ben zum Leben erweckt wurde. Dabei trifft Fernsehspielshow aus den 60er Jahren auf eine Backsendung, in der die Protagonistin Gloria versucht, die geheimnisvollen Geschmacksrichtungen der "What the Fanta" herauszufinden. Im Mittelpunnkt steht eine fünfteilige Onlinefilm-Reihe, die die Entdeckungsreise der Geschmacksrichtungen auf genauso bunte wie unterhaltsame Weise darstellt. Die Clips, bei denen Daniel Lundh Regie geführt hat, sollen dabei laut den Verantwortlichen die Essenz des Abenteuers und der Neugier einfangen, die Fanta wiederum seiner Zielgruppe vermitteln will. Schauplatz der Film ist eine farbenrohe Retro-Pop-Welt, die von Produktionsdesigner Vicente Ben zum Leben erweckt wurde. Dabei trifft Fernsehspielshow aus den 60er Jahren auf eine Backsendung, in der die Protagonistin Gloria versucht, die geheimnisvollen Geschmacksrichtungen der "What the Fanta" herauszufinden.

Fanta Fanta und Ogilvy bitten die Markenfans zum großen Geschmacksrätsel

Je mehr Episoden die Zuschauenden sehen, umso mehr Hinweise erhalten sie auf die Geschmacksrichtung. Spoiler: In der letzten Folge, die erst in einigen Wochen zu sehen sein wird, um die Spannung weiter zu steigern, gibt eine goldene Glocke den Geschmack tatsächlich preis.

Je mehr Episoden die Zuschauenden sehen, umso mehr Hinweise erhalten sie auf die Geschmacksrichtung. Spoiler: In der letzten Folge, die erst in einigen Wochen zu sehen sein wird, um die Spannung weiter zu steigern, gibt eine goldene Glocke den Geschmack tatsächlich preis.