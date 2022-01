Die Verpackungen der Alpenmilch Schokolade-Tafeln erscheinen in neuem Design – versehen mit vier "zarten Botschaften". Je nach Anlass können Konsumenten zwischen "Du bist unschlagbar", "Immer für dich da", "Ich feiere Dich" und "Echte Freunde" wählen. Zum Beispiel als aufmunternde Geste für jemanden, der gerade Zuspruch braucht, oder für den "best buddy" als spontane Freundschaftsbekundung. Auch die einzelnen Schokoladenstücke greifen die Kampagnenbotschaft mit kleinen Prägungen von liebevollen Worten, Herzen und Smileys auf.

Milka "Zarte Botschaft 2.0" 2022

Die Kampagne funktioniert nicht nur als Abverkaufspromotion, sondern ist auch Teil der Markenplattform "Weil Zartes besser schmeckt". Anspruch des Claims ist es, die Menschen zu mehr zarten Gesten zu motivieren und auf diese Weise die Empathie in unserer Gesellschaft zu stärken. Laut einer von Milka beauftragten Studie empfinden 42 Prozent der Deutschen die Welt seit der Pandemie als weniger empathisch und freundlich. Dagegen will die Marke kämpfen, indem sie mehr Möglichkeiten zu emphatischen Gesten schafft. An diese Erkenntnis möchte Milka auch 2022 anknüpfen und für mehr gegenseitiges Verständnis und Einfühlungsvermögen einstehen.Die Weiterführung der "Zarte Botschaft"-Kampagne wird das komplette erste Halbjahr 2022 umfassen und beinhaltet unter anderem Aktionen über verschiedene Kanäle wie Online-Video und Social Media. Im teilnehmenden Einzelhandel sorgen Displays im Aktionszeitraum für zusätzliche Aufmerksamkeit. Für die kreative Umsetzung ist WPP All Stars, in Deutschland vertreten durch Ogilvy Berlin, verantwortlich. Wavemaker steuert die Media-Maßnahmen, die Social-Media-Kanäle werden von Territory betreut. Der PR-Etat liegt bei Fischer Appelt. cam