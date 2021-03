© IMAGO / Manngold Kennt jedes Kind und gehören in die meisten Osternester: die Schokoladenhasen von Lindt

Dass Ostern in Sachen Geschenke kein Weihnachten ist, lernt jedes Kind schon früh. Dazu passt, dass in diesem Jahr nur knapp jeder zweite Deutsche (48 Prozent) plant, zu Ostern überhaupt etwas zu verschenken. Im Nachbarland Österreich sieht das etwas anders: Dort planen fast zwei Drittel (63 Prozent) der Menschen einen Geschenkekauf. Das ist das Ergebnis einer Studie von Offerista. Das Shopper Marketing Network hat auch untersucht, welche Marken mit ihren Schokoladenhasen in der Gunst der Verbraucher am höchsten stehen.